В Подмосковье открыт прием заявок на участие в новом паблик-арте «Заповедное»

С июня по сентябрь 2025 года на ландшафтной территории и в пространстве будущего арт-кластера, расположенного в историческом здании конюшни усадьбы «Горки Ленинские» будет проходить паблик-арт проект «Заповедное». Заявки на участие в новом паблик-арт проекте принимаются совместно с командой проекта «Быть здесь», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Предполагается, что новый паблик-арт проект станет ежегодным и долгосрочным. Он задуман с целью создать новый музей современного искусства под открытым небом и превратить здание исторической конюшни в современный арт-центр, где будут проходить выставки, работать мастерские и арт-резиденции для художников.

Организаторы проекта нацелены на поддержку и развитие современного искусства в России, создание нового арт-кластера и культурного пояса ближайшего Подмосковья, раскрытие потенциала музея-заповедника «Горки Ленинские»: исследование культурных пластов, привлечение новой целевой аудитории, формирование, сохранение и популяризация наследия России.

Концепция проекта строится вокруг понятия «Заповедное».

«Заповедное в нашем понимании — неприкосновенное, хранимое в тайне, ценное и сокровенное. Заповедное место, заповедные годы, заповедные мысли. На протяжении истории понятие «заповедное» использовалось с разными целями, но сохраняло свой основной смысл. В начале XX века появились первые природные заповедники, уникальные экосистемы, охраняемые государством, и музеи-заповедники, где музеефикации подвергаются не отдельные культурно-исторические объекты, но целые пласты времени и нематериальных реальностей, каждая из которых имеет свою внутреннюю природу. Работы участников паблик-арт проекта раскроют потенциал музея-заповедника «Горки Ленинские», привлекут внимание молодой аудитории и уделят особое внимание экологической повестке», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

К участию в конкурсе приглашаются художники, работающие с любыми медиумами, старше 18-ти лет. Принимаются как индивидуальные, так и групповые проекты. Победители получат грант на производство объектов.

Проекты художников будут выбраны кураторами и экспертным советом в рамках открытого конкурса. В экспертный совет вошли теоретик искусства, куратор Виктор Мизиано и художник, куратор Станислав Шурипа. Кураторы проекта Вера Ершова и Юля Трофимова.

Проект «Заповедное» — это выставка современного искусства на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», где будут представлены объекты паблик-арта, расположенные под открытым небом, в парке, лесопарковой зоне и непосредственно в здании исторической конюшни имения Горки.

Все арт-объекты (скульптуры, инсталляции, муралы, видео и саунд-арт) будут созданы художниками специально для проекта именно для этой локации с учетом ее характерных особенностей, территориальной идентичности и исторического контекста.

Объекты искусства, размещенные вдоль специальных маршрутов по всей территории парка, будут вовлекать посетителей в неожиданный диалог и игру смыслов, параллельно раскрывая для них разные культурные и исторические особенности этого места, позволяя взглянуть на заповедник с неожиданной стороны. Тема взаимодействия человека и природы и экологическая проблематика станут одной из центральных линий выставки.

«Заповедное» — это не первый опыт сотрудничества музея-заповедника «Горки Ленинские» и команды «Быть здесь». В прошлом году в рамках выставки «Быть здесь» 28 современных художников представили более 40 работ на двух площадках — от инсталляций и скульптур до саунд-арта.

Конкурс проводится с 3 по 31 марта.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

Адрес: Московская область, Ленинский г. о., р/п Горки Ленинские, улица Центральная, д. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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