Межрегиональный молодежный форум «МЫ — РОССИЯ» стартовал в Московской области. Всего в четырехдневном образовательном интенсиве примет участие более 1,5 тыс. юношей и девушек, сообщает министерство информации и молодежной политики региона.

Это флагманский молодежный форум региона, который проходит уже второй год. В 2023-м его принял Наро-Фоминский округ, а сейчас Сергиево-Посадский.

«В прошлом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы впервые провели молодежный фестиваль „МЫ — РОССИЯ“. К нам тогда приехали ребята со всех уголков Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. А в этом году мы также рады видеть ещё и гостей из Беларуси. Все ребята очень разные, со своими увлечениями, поэтому мы постарались придумать такую программу, чтобы каждый мог найти то, что ему ближе», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, на мероприятие пригласили интересных спикеров и экспертов, некоторые из которых хорошо известны по прошлогоднему форуму.

«Надеемся, что участники с пользой проведут время, обретут новых друзей и надолго запомнят эти 4 дня нашего форума», — резюмировала министр.

Основная программа форума начнётся 11 ноября. Она разбита на 5 блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Участники форума смогут выбрать направления образовательных сессий, исходя из собственных предпочтений. В течение следующих трех дней на форуме пройдет серия увлекательных паблик-токов с участием приглашенных экспертов.

Форум завершится в среду праздничным концертом, на котором выступят молодые музыканты.