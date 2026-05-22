В Подмосковье открыли онлайн-бронирование парков

Цифровой сервис онлайн-бронирования общественных пространств заработал в Московской области на платформе «Парки Подмосковья». Жителям и организаторам мероприятий доступны объекты в 50 муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С помощью сервиса можно арендовать беседки, мангальные зоны, сцены, павильоны, арт-кластеры, спортивные объекты и площадки для мероприятий. Пространства подходят для творческих, спортивных, социальных и деловых событий, а также для праздников и отдыха на природе.

Пользователи могут выбрать объект по площади, вместимости, стоимости и наличию дополнительных услуг. Действует фильтрация по округам, паркам, типу площадки и формату мероприятия. Аренда предоставляется как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

Дополнительно доступны услуги фото- и видеосъемки, оформление площадки, прокат спортивного и светового оборудования, инвентаря для пикников, а также организация развлекательной программы и кейтеринга. Заключить договор аренды пока могут только физические лица. Сервис интегрирован с порталом государственных и муниципальных услуг Московской области. Уточнить условия можно в разделе «Пространства» на платформе «Парки Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.