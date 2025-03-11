В Подмосковье открылась выставка «Цветы, счастье и весна»

В Раменском округе в честь начала весеннего периода проходят не только торжественные мероприятия, но и открываются необычные выставки. Выставка «Цветы, счастье и весна» — яркое событие, наполненное позитивной энергией и вдохновением для каждого посетителя, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 марта жители Раменского округа увидели уникальные произведения талантливых художников Подмосковья. В этих работах цветы и весенние мотивы выступают как символы благополучия и обновления, даря зрителям ощущение счастья и возрождения. Каждая картина — это самостоятельный мир, воплощенный художником, который несет в себе заряд радости и теплоты.

Также 9 марта на открытии выставки гости познакомились с создателями представленных работ. Выставку можно посетить до 31 марта. Она располагается в ДК «Победа» на ул. Солнечная, 35, в поселке Удельная. Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.