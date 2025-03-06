В Подмосковье открылась выставка картин Ивана Шишкина

«Радостно наблюдать, как развивается площадка Звенигородского Манежа. Вот уже третий проект, организованный благодаря сотрудничеству с Русским музеем, открывается в этих стенах, и, уверен, понравится посетителям. Я хотел бы поблагодарить руководство Русского музея, Аллу Юрьевну Манилову, за продолжение сотрудничества. Каждый из этих проектов — заметное слово в культурной жизни региона, и важный шаг в деле укрепления межмузейного взаимодействия. Спасибо Сергею Викторовичу, что снова с нами, снова поддерживаете своим кураторским взглядом. Выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» — долгожданный для жителей и гостей Подмосковья проект, широко раскрывающий талант великого русского художника. Поздравляю Звенигородский музей-заповедник во главе с Еленой Юрьевной, всех посетителей с прекрасной возможностью познакомиться со знаковыми работами Ивана Шишкина, творчество которого так хорошо знакомо каждому из нас с детства и так тепло отзывается в каждом», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В экспозиции представлено 40 произведений, это две трети из коллекции живописных полотен художника, хранящихся в Русском музее: работы, начиная от ранних и заканчивая последними — конца 90-х годов XIX века. Картины расположены в хронологическом порядке и по задумке организаторов комплексно в развитии показывают эволюцию творческого пути Ивана Шишкина, представляя все его этапы.

«Все три совместных с Русским музеем проекта о природе: первый проект «Левитан и его круг», второй — «Преображенная природа», третий посвящен Шишкину. Для нас важна эта тема не только потому, что мы хотим познакомить зрителей с шедеврами русской живописи, но еще и потому, что русская, подмосковная природа, наши природные ландшафты являются нашей бесконечной песней и заботой. Нам кажется, что Шишкин близок и прост, мы к нему относимся гораздо легче, чем к другим художникам, но когда вы посмотрите на его оригинальные работы, то увидите, что, в отличие от копий, там открывается огромный смысл», — рассказала директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.

Среди картин, представленных вниманию зрителей, как небольшие, но мастерски написанные этюды, так и масштабные произведения, такие как «Ручей в березовом лесу» (1883 г.), «Перед грозой» (1884 г.), «Хвойный лес. Солнечный день» (1895 г.), «Дубы» (1887 г.), «Сосновый лес» (1885 г.)

«Шишкин, с одной стороны, в рекламе не нуждается, но с другой стороны, каждая выставка мастера, как и любого другого крупного художника, — это своеобразное открытие, потому что в зависимости от зала, от состава, в котором экспонируются произведения, получаются новые выставки. В Звенигородском манеже, а это уже третья выставка из собрания Русского музея, выставки получаются разными, но все они посвящены одной теме: «Русский пейзаж». Особенность выставок здесь, в Звенигороде, это скрупулезный подход к подаче дизайн-проекта. Манеж как зал позволяет делать самые разные конструкции в зависимости от художника и произведений», — отметил куратор выставки — ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель фонда живописи второй половины XIX — начала XX вв. Сергей Кривонденченков.

На основе выставки «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» Звенигородским музеем-заповедником разработаны тематические мастер-классы, лекции, специальные экскурсии для детей.

Выставка продлится до 29 июня.

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