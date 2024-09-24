В Подмосковье открылась выставка «Бумажные приключения Красной Шапочки»

В музее брендов, истории и дизайна упаковки в Сергиево-Посадском городском округе проходит выставка «Бумажные приключения Красной Шапочки». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

До 1917 года конфеты и шоколад под брендом «Красная Шапочка» пользовались большой популярностью, а их упаковки — «конфектные билетцы» (старая орфография сохранена) — стали настоящими коллекционными находками. Эти уникальные фантики были украшены работами прославленных художников, таких как Иван Билибин, Николай Каразин, Владимир Зворыкин и братья Васнецовы. Дети коллекционировали их, сохраняя в специальных альбомах и тетрадках, что позволило многим образцам дойти до наших дней. Сегодня «Красная Шапочка» остается символом не только сладкого удовольствия, но и богатства культурного наследия, которое объединяет поколения.

Выставка завершится 15 ноября 2024 года. Подробности — на сайте музея (6+).

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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