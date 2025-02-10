В Подмосковье открылась экостанция «Царская охота»

Экостанция «Царская охота» открылась в городском округе Балашиха после реконструкции. Экспозиция музея, посвященная традиционным видам русской охоты, привлечет прежде всего любителей истории. Гости смогут ознакомиться с атрибутами соколиной, псовой и зверовой охоты, сообщает пресс-служба администрации округа.

В музее проводят и интерактивные экскурсии в мультимедийном зале.

Музей разместился в здании бывшей правительственной дачи времен СССР. Ранее здесь находился путевой дворец царя Алексея Михайловича. Сейчас локация позволяет совместить досуг и просвещение.

Алексеевская роща — это старинный лес, с двухсотлетними соснами, который был заложен еще в XVII веке. Экоцентр расположен рядом с развилкой Щелковского и Балашихинского шоссе. Недалеко находятся Дендрарий, расположенный на территории национального заповедника «Лосиный остров», где воссозданы леса разных регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.