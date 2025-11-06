В Подмосковье откроется выставка миниатюрной лаковой живописи

28 ноября музей «Новый Иерусалим», м. о. Истра, откроет масштабный выставочный проект «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», объединяющий около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новый культурный проект — это особое пространство для диалога о развитии России через призму тысячелетней истории, о преемственности культурных традиций и их значении для будущего. Произведения мастеров традиционных центров лаковой миниатюры — Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя — становятся мостом между прошлым и настоящим, историей и культурой. Выставка проводится в год 230-летия Федоскинского промысла, который занимает особое место в истории русского декоративно-прикладного искусства и станет важной частью экспозиции.

«Народные художественные промыслы — з начимая тема для нашего музея. Мы располагаем крупной коллекцией в этой области и уже неоднократно успешно представляли ее публике. Несколько лет назад в музее проходила выставка «Небесная Мастерская», которая была посвящена исследованию художественных промыслов Подмосковья и в числе прочих представляла работы из фондов «Нового Иерусалима». Следующим шагом в изучении этой области искусства стал наш новый проект «Лаки. Большая история в миниатюре». Этой выставкой мы хотели не только продемонстрировать произведения искусства, но и создать масштабное повествование о культурном феномене, отражающем историю нашей страны через впечатляющее многообразие лаковой миниатюры. Выставка также призвана познакомить широкую публику с творчеством художников, хранящих традиции мастеров прошлого. Думаю, экспозиция вызовет живые эмоции у наших посетителей», — рассказала Анна Антипенко, директор музея «Новый Иерусалим».

В экспозиции площадью около 1500 кв. м будут представлены работы более чем 50 известных советских и российских художников декоративно-прикладного искусства, признанных мастеров лаковой миниатюры. В их числе — целая плеяда художников, продолживших развивать традиции, заложенные основателями этого вида искусства. В первую очередь это представители так называемого «серебряного периода», наполнившие мощным дыханием великое наследие: Геннадий Ларишев, Михаил Пашинин, Виктор Липицкий (Федоскино); Борис Ермолаев, Валентин и Татьяна Ходовы, Ирина Ливанова (Палех); Лев Фомичев, Валентин Фокеев, Владимир Молодкин (Мстера); Владимир Белов, Александр Смирнов (Холуй). Это и современные художники — Сергей Козлов (Федоскино), Андрей Грачев и Денис Молодкин (Мстера).

В выставке принимают участие Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Ивановский областной художественный музей, Государственный музей Палехского искусства, Государственный музей Холуйского искусства, Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева и частные коллекционеры. Гости «Нового Иерусалима» смогут познакомиться с богатой коллекцией предметов искусства: шкатулками и ларцами, панно и декоративными тарелками, иконами и украшениями, а также другими экспонатами.

«Участие ведущих музеев позволяет более глубоко и полно раскрыть выбранную тему, рассмотреть ее с разных сторон, выявить целый пласт важных открытий в познании такого сложного многопланового объекта, как русская лаковая живопись. Она неисчерпаема по содержанию новых художественных приемов и находок. В совместных работах специалистов разных музеев раскрываются большие возможности в исследовании условий сбережения культурного достояния нашей страны, не имеющего аналогов в мире», — подчеркнула искусствовед, куратор выставки Людмила Пирогова.

Лаковая миниатюра — символ традиций и мастерства, передающихся из поколения в поколение. Эти изделия, создаваемые с любовью и вниманием к деталям, являясь частью русской культуры, имеют глубокие корни в прошлом. Техника изготовления лаковых изделий была известна многим народам, однако родиной лаковой миниатюры считается Китай. В России благодаря торговле с восточным государством расписные подносы, веера и ширмы появились еще в XVII веке, но расцвет промысла пришелся на XVIII век. При Петре I лаковое дело стали преподавать в Академии художеств, и промысел стал развиваться благодаря избранным мастерам, которые стремились сделать сюжеты в изображении ближе русскому сердцу: чаепития, катанья в санях и телегах, русские волшебные сказки и героические былины. Лаковой миниатюрой украшали шкатулки и табакерки, солонки и чайницы, рукояти зонтов и тростей. В окрестностях Москвы и Петербурга работало множество мастерских, но к настоящему времени уцелели лишь четыре ремесленных центра: Федоскино, Палех, Холуй и Мстера.

Произведения русских мастеров, привносивших свои эмоции, чувства и идеи, стали воплощением красоты жизни и праздника. Это особенность нашей национальной лаковой живописи, на которую повлияла и иконописная традиция — изобразительные сюжеты «рассказывали» сказки и былины, сохраняя утонченность образа русской иконы. Лаконичное построение композиции, выразительность движения, простота рисунка, яркость цвета русские лаки впитали из многовекового искусства народных росписей и опыта станковых произведений. В ХIХ и ХХ веке работы, созданные русскими мастерами, участвовали во многих российских и зарубежных художественно-промышленных выставках.

Лаковая миниатюра за столетия развития промысла стала символом культурного наследия России. Она воплощает традиции и обычаи русского народа. Каждый из трех залов выставки покажет свою тематику, отражающуюся в мотивах представленных произведений: народной культуры и героического прошлого, переломных моментов в истории государства, духовного наследия и единства Отечества.

В первом зале будет представлена эстетика народной жизни через призму XVIII–XIX веков: русские народные мастера рисовали праздничный мир, который давал людям силы, мужество, волю. Второй зал — это время от эпохи народных бунтов до социализма, «смутное время». Здесь будет показано отражение исторических событий в сюжетах ремесла. Третий зал «Единение» представит современное развитие традиции. Сквозным созидательным сюжетом выставки станет «Слово о полку Игореве» в его исторической и современной трактовке.

Посетители музея смогут погрузиться в удивительный мир народного творчества и открыть для себя новые грани русской культурной самобытности. Экспозиция станет своеобразным продолжением выставки «Небесная мастерская» 2020 года, которая была посвящена народным художественным промыслам Московской области и рассказывала об их прошлом, настоящем и будущем.

К открытию выставки будет подготовлена специальная параллельная программа мероприятий для посетителей разного возраста — тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и квесты, которые позволят глубже узнать искусство лаковой живописи. Кроме того, гости смогут исследовать экспозицию с помощью аудиогида, раскрывающего историю и детали создания произведений.

Выставка будет работать до 24 мая 2026 года. 6+.

Подробная информация на официальном сайте музея «Новый Иерусалим».

