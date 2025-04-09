В Подмосковье откроется галерея летчиков-талалихинцев

24 апреля в Гжельском государственном университете состоится открытие галереи портретов летчиков, совершивших воздушные тараны в боях с противником в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозицию составят 24 портрета летчиков-талалихинцев, выполненные студентами-художниками Гжельского государственного университета. Многие герои родились в Москве и Подмосковье, участвовали в битве за Москву и совершили свои подвиги на территории нашего региона.

На открытие галереи приглашены родственники летчиков — 19 семей, проживающих в Москве и Московской области, а также в Новгородской, Ростовской, Рязанской, Пензенской и Тульской областях и Ставропольском крае. Всем им будут вручены копии портретов их героических предков, а также общественная награда — памятный знак «Летчик-талалихинец», в который впаяна частица металла от самолета И-16, на котором Виктор Талалихин совершил свой знаменитый таран.

Соберутся потомки экипажа легендарного скоростного бомбардировщика, совершившего воздушный таран 9 июля 1941 года в небе Псковщины. Это дети и внуки летчиков Александра Курочкина, Константина Степанова, Сергея Салангина из Рязанской, Московской и Кировской областей. В программе открытия показ видеофильма с рассказами школьников о своих героических земляках. Отдельно гостям расскажут о судьбе трех братьев-авиаторов Талалихиных: Александре, Николае и Викторе.

В открытии галереи также примут участие представители общественных и ветеранских организаций Московской области, студенты и преподаватели Гжельского государственного университета, юнармейцы из Зарайска и Домодедово, представители властей различного уровня.

Адрес: Московская область, Раменский м. о., пос. Электроизолятор, 67 (Гжельский государственный университет). Начало в 14:00.

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