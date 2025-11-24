В Подмосковье обсудят инклюзивную туристическую среду

26 ноября Министерство культуры и туризма Московской области проведет конференцию «Безграничное Подмосковье: развитие инклюзивной туристической среды». Планируется обсуждение актуальных вопросов развития инклюзивной туристической среды в регионе, обмен опытом и выработка совместных решений для создания доступного и комфортного туризма для всех категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках конференции пройдут пленарные сессии, посвященные лучшим практикам и инновационным решениям в сфере инклюзивного туризма: «Регулирование, поддержка, развитие: вектор государства в инклюзивном туризме», «Инклюзивное гостеприимство: стандарты и лучшие практики туристического сектора», «Взгляд изнутри: потребности и ожидания туристов с инвалидностью».

Среди приглашенных спикеров заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, директор департамента по работе с органами власти «Космос групп» Антон Тимкин, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Люди — маяки» Лилия Цыганкова, президент АНО «Центр инклюзивной культуры и социального проектирования» Юлия Демиденко, председатель правления МОООИ «Колесница» Игорь Гундеров, бизнес-консультант, эксперт в области инклюзивного туризма и доступной среды Надежда Штрекер.

Спикеры подготовили доклады о государственных мерах поддержки, направленных на создание инклюзивной среды в сфере туризма, о реализации проекта создания инклюзивной среды и доступной среде, как конкурентном преимуществе, драйверах ее создания и развития, об особенностях приема и обслуживания гостей с инвалидностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.