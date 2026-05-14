В Подмосковье обсудили изменения закона о наследии

В заседании приняли участие настоятели и ответственные сотрудники храмов — объектов культурного наследия Истринского благочиния, а также реставраторы, архитекторы и юристы. О ходе восстановления храмов рассказал иерей Павел Малкин.

Заместитель начальника Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев разъяснил изменения в федеральном законе № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«С 1 марта 2026 года закон разрешает производить локальный ремонт покрытий стен, полов, потолков и лестниц при условии, что утвержден предмет охраны объекта культурного наследия и указанные работы его не затрагивают. Данная норма распространяется на работы, которые носят выборочный характер и направлены на устранение конкретных дефектов. За 7 дней до начала ремонта необходимо направить уведомление в ГУКН МО», — пояснил Александр Соловьев.

Участники также обсудили оформление актов технического состояния, охранных обязательств, проектов предмета охраны и реставрации, а также порядок утверждения границ территорий и зон охраны. Практические рекомендации дали Александр Соловьев и председатель межъепархиального отдела по реставрации и строительству Московской митрополии протоиерей Владимир Шафоростов.

После заседания члены координационного совета посетили Христорождественский храм в Юркино и Никольский храм в Мансурово под Истрой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.