В Подмосковье объявлены лауреаты премии Russian Event Awards 2025

сегодня в 17:00

С 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде прошел общенациональный финал XIV международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2025. Среди лауреатов награды — семь проектов из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Право на участие в финальных мероприятиях премии получили 370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. Всего в 2025 году на соискание XIV международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было подано 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.

Лауреатами от Московской области стали:

номинация «Лучшее детское туристическое событие» — 1 место, Сказочные Странствия, АНО ЦИП Вечный Город, Московская область, Коломна;

номинация «Лучшее молодежное туристическое событие» — 2 место, Федеральный концерт III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», Московская область, Королев;

Специальный диплом за «оригинальный подход и популяризацию молодежного туризма» — Летняя Встреча. Проект КОМПАС, МАУ «Музейно-туристический центр городского округа Клин», Московская область, Клин;

номинация «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек» — 1 место, VII Международный фестиваль спаржи, МУК «Городской ЦКД», Московская область, г. о. Коломна, город Озеры;

номинация «Лучшее туристическое событие в гибридном формате» — 2 место, «Вкусные истории. От молока до глазированного сырка», Музей истории молока и глазированного сырка, ООО «Ростагрокомплекс», Московская область, Пушкино;

номинация «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма» — 1 место, Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском, Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», Московская область, Лосино-Петровский;

номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта» — 3 место, Гала-концерт фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур», Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», Московская область, Подольск.

С полным списком победителей и лауреатов XIV международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2025 можно ознакомиться на сайте премии.

В ведомстве напомнили, что лауреатами окружного этапа премии стали 17 подмосковных проектов и еще 4 получили специальные дипломы.

Премия прошла в память о ее основателе — Геннадии Шаталове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.