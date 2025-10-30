сегодня в 13:54

В Подмосковье названы лауреаты премий имени Рождественского и Пришвина

Завершился конкурс на присуждение областных литературных премий имени Роберта Рождественского и имени Михаила Пришвина. В этом году от авторов, проживающих в Подмосковье, было принято более 100 заявок, из которых 57 заявок было подано на премию имени Роберта Рождественского и 45 — на премию имени Михаила Пришвина. Самыми активными заявителями претендентов на премии стали литературные объединения городских округов Ленинский, Кашира, Красногорск и Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Премия имени Роберта Рождественского присуждается авторам из Подмосковья за художественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью. По результатам подведения итогов определены дипломанты в номинации «Зрелое перо»:

Алимова Наталья за книгу «Портрет Победы» (Люберцы г. о.);

Величко Елена за книгу «Не птицедева» (г.о. Королев);

Вершинский Анатолий за книгу «Апостолы Победы» (Раменский м. о.);

Владимирова Екатерина за книгу «Поэзия военного времени» (г.о. Серпухов);

Кузнецов Игорь за книгу «Сквозь призму вдохновения» (г.о. Ступино);

Миронова Елена за книгу «Созвездие рыжей лисицы» (м.о. Лотошино);

Москаленко Александр за книгу «Скрипичный ключ» (г.о. Королев);

Тимофеева Наталья за книгу «Пейзаж в кармане» (г.о. Красногорск);

Щенников Сергей за книгу «На косогоре» (г.о. Жуковский).

В номинации «Поэтический дебют» победила книга «Все еще будет» Щербакова Егора (г.о. Домодедово).

Лауреатами областной литературной премии им. Роберта Рождественского стали:

в номинации «Поэтический дебют» Силаева Наталия с книгой «Победа-за нами!» (г.о. Серпухов). в номинации «Зрелое перо» Москаленко Оксана и ее книга «Огненный щит» (г.о. Пушкинский);



Премия имени М. М. Пришвина присуждается авторам за произведения, посвященные теме любви к родному краю. Жюри в этом году выделило следующих дипломантов в номинации «Краеведческо-публицистические произведения»:

Мосалев Михаил за книгу «Герои Истринской земли» (м.о. Истра);

Носиков Сергей за книгу «История села Брыково и Богоявленской церкви» (м.о. Истра);

Соловьева Ольга за книгу «Пушкино: прогулки по столетнему городу» (г.о. Пушкинский);

Фролов Андрей за книгу «История села Петровское» (г.о. Воскресенск).

В номинации «Художественные произведения» дипломантами стали:

Арбузова Алина за книгу «Глинка и колокола» (м.о. Истра);

Асатурова Елена за книгу «Призраки затонувшего города» (г.о. Красногорск);

Васкан Лариса за серию книг «Агентство «Шерламур». Лесной Робин Гуд», «Агентство «Шерламур». Обитатель древней пещеры», «Агентство «Шерламур». От Мурлышки не уйдешь» (Ленинский г. о.);

Гурылева Любовь за книгу «Можжевеловые кудри. Лесные медитации» (г.о Королев);

Савинков Владимир за книгу «Лицо нежилого возраста» (г.о Красногорск);

Шашин Александр за книги «Мой край — Ярославщина. Воспоминания», «Мой край» (г.о Химки).

Лауреаты областной литературной премии имени М. М. Пришвина:

в номинации «Краеведческо-публицистические произведения» Авраменко Александра из Одинцовского г. о. с двухтомником «Летопись Покровского храма и села Перхушково»;

в номинации «Художественные произведения» Булгаков Михаил из г. о. Пушкинский за книгу «Северные истории».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.