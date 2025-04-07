В Подмосковье наградили победителей конкурсов им Рождественского и Пришвина
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
5 апреля во Дворце культуры «Сатурн» Раменского округа состоялось награждение победителей литературных конкурсов имени Роберта Рождественского (в области поэзии) и Михаила Пришвина (в области прозы и краеведения). Мероприятие прошло в рамках III съезда союза писателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2024 году на участие в литературных конкурсах было принято 125 заявок из 36 муниципальных образований. Из них 66 заявок на премию им. Роберта Рождественского и 59 — на премию им. Михаила Пришвина. Премии лауреатам и дипломантам, а также благодарственные письма руководителям литературных объединений вручили директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко и председатель правления МОО СП России Сергей Антипов.
Список победителей и дипломантов Московской областной литературной премии им. Роберта Рождественского в 2024 году
В номинации «Зрелое перо» лауреатом стал Александр Соломатин (Раменский м. о.), поэтический сборник «Разговор о земном и небесном» (2024 г.)
Дипломанты:
- Светлана Алексеева (г.о. Клин), книга «Светлая полоса» (2023 г.)
- Александр Ананичев (Сергиево-Посадский г. о.), книга «Элои» (2023 г.)
- Елена Асатурова (г.о. Красногорск.), книга «Перелётная птица» (2024 г.)
- Владимир Бодров (Орехово-Зуевский г. о.), книга «Житель таинственных земель» (2024 г.)
- Владимир Бордюгов (г.о. Люберцы), книга «Истоки» (2023 г.)
- Сергей Красавцев (г.о. Мытищи), книга «Лирика-река» (2023 г.)
- Андрей Лысенков (г.о. Воскресенск), книгу «Стих бриз» (2024 г.)
- Валерий Недоростков (Валерий Глебов) (г.о. Щёлково), книга «Пока» (2024 г.).
В номинации «Поэтический дебют» звание лауреата присвоено Татьяне Селезнёвой (Сергиево- Посадский г. о.) за поэтический сборник «Возвращайся скорей!» (2024 г.)
Дипломанты:
- Маргарита Бабушкина (г.о. Фрязино), книга «Возлюбленный город» (2024 г.)
- Вероника Шемякина (г.о. Лотошино), книга «Отпустить» (2024 г.)
Список победителей и дипломантов Московской областной премии им. М. М. Пришвина в 2024 году
В номинации «Художественные произведения» лауреатом стала Александра Диордица (Ленинский г.о) за сборник коротких рассказов «Семь тысяч знаков» (2024 г.)
Дипломанты:
- Вероника Воронина (Ленинский г. о.), книга «Исцеление нелюбви» (2024 г.)
- Александр Дергачев (г.о Красногорск), книга «Очень короткая проза» (2024 г.)
- Владимир Евдокимов (г.о Балашиха), книга «Забытый берег» (2022 г.)
- Тамара Полуботько (г.о Кашира), книга «Шёлковый флёр» (2022 г.)
В номинации «Краеведческо-публицистические произведения» званием лауреата награжден Владимир Калабухов (г.о Балашиха) за книгу-наблюдение за растительным миром «Окно в мещерскую природу» (2022 г.)
Дипломанты:
- Руслан Воробьев (г.о Клин), книга «Русские писатели на Клинской земле» (2024 г.)
- Екатерина Ивановская (Сергиево-Посадский г.о), книга «Сретенский храм в Новой Деревне города Пушкино: от истоков и до наших дней» (2024 г.)
- Аркадий Кулагин (г.о Лобня), книга «История села Митин Враг Мурзицкой волости Курмышского уезда Симбирской губернии» (2023 г.)
- Сергей Носиков (г.о Истра), книга «История Ивановской суконной фабрики Цуриковых и Успенской церкви (по материалам архивных исследований)» (2023 г.)
- Протоиерей Алексий Крылов (г.о Воскресенск), книга «Пятая заповедь: „Чти отца твоего и матерь твою…“ (2024 г.)
- Галина Романова (г.о Балашиха), книга «Наш завод. Время. События. Люди.» (2022 г.)
В Подмосковье работает порядка 90 литературных объединений, большая часть из которых действует на базе библиотек. Наиболее крупные из них в Клину, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, Ступино, Сергиевом Посаде и других городах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.