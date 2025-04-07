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В Подмосковье наградили победителей конкурсов им Рождественского и Пришвина

5 апреля во Дворце культуры «Сатурн» Раменского округа состоялось награждение победителей литературных конкурсов имени Роберта Рождественского (в области поэзии) и Михаила Пришвина (в области прозы и краеведения). Мероприятие прошло в рамках III съезда союза писателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2024 году на участие в литературных конкурсах было принято 125 заявок из 36 муниципальных образований. Из них 66 заявок на премию им. Роберта Рождественского и 59 — на премию им. Михаила Пришвина. Премии лауреатам и дипломантам, а также благодарственные письма руководителям литературных объединений вручили директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко и председатель правления МОО СП России Сергей Антипов.

Список победителей и дипломантов Московской областной литературной премии им. Роберта Рождественского в 2024 году

В номинации «Зрелое перо» лауреатом стал Александр Соломатин (Раменский м. о.), поэтический сборник «Разговор о земном и небесном» (2024 г.)

Дипломанты:

Светлана Алексеева (г.о. Клин), книга «Светлая полоса» (2023 г.)

Александр Ананичев (Сергиево-Посадский г. о.), книга «Элои» (2023 г.)

Елена Асатурова (г.о. Красногорск.), книга «Перелётная птица» (2024 г.)

Владимир Бодров (Орехово-Зуевский г. о.), книга «Житель таинственных земель» (2024 г.)

Владимир Бордюгов (г.о. Люберцы), книга «Истоки» (2023 г.)

Сергей Красавцев (г.о. Мытищи), книга «Лирика-река» (2023 г.)

Андрей Лысенков (г.о. Воскресенск), книгу «Стих бриз» (2024 г.)

Валерий Недоростков (Валерий Глебов) (г.о. Щёлково), книга «Пока» (2024 г.).

В номинации «Поэтический дебют» звание лауреата присвоено Татьяне Селезнёвой (Сергиево- Посадский г. о.) за поэтический сборник «Возвращайся скорей!» (2024 г.)

Дипломанты:

Маргарита Бабушкина (г.о. Фрязино), книга «Возлюбленный город» (2024 г.)

Вероника Шемякина (г.о. Лотошино), книга «Отпустить» (2024 г.)

Список победителей и дипломантов Московской областной премии им. М. М. Пришвина в 2024 году

В номинации «Художественные произведения» лауреатом стала Александра Диордица (Ленинский г.о) за сборник коротких рассказов «Семь тысяч знаков» (2024 г.)

Дипломанты:

Вероника Воронина (Ленинский г. о.), книга «Исцеление нелюбви» (2024 г.)

Александр Дергачев (г.о Красногорск), книга «Очень короткая проза» (2024 г.)

Владимир Евдокимов (г.о Балашиха), книга «Забытый берег» (2022 г.)

Тамара Полуботько (г.о Кашира), книга «Шёлковый флёр» (2022 г.)

В номинации «Краеведческо-публицистические произведения» званием лауреата награжден Владимир Калабухов (г.о Балашиха) за книгу-наблюдение за растительным миром «Окно в мещерскую природу» (2022 г.)

Дипломанты:

Руслан Воробьев (г.о Клин), книга «Русские писатели на Клинской земле» (2024 г.)

Екатерина Ивановская (Сергиево-Посадский г.о), книга «Сретенский храм в Новой Деревне города Пушкино: от истоков и до наших дней» (2024 г.)

Аркадий Кулагин (г.о Лобня), книга «История села Митин Враг Мурзицкой волости Курмышского уезда Симбирской губернии» (2023 г.)

Сергей Носиков (г.о Истра), книга «История Ивановской суконной фабрики Цуриковых и Успенской церкви (по материалам архивных исследований)» (2023 г.)

Протоиерей Алексий Крылов (г.о Воскресенск), книга «Пятая заповедь: „Чти отца твоего и матерь твою…“ (2024 г.)

Галина Романова (г.о Балашиха), книга «Наш завод. Время. События. Люди.» (2022 г.)

В Подмосковье работает порядка 90 литературных объединений, большая часть из которых действует на базе библиотек. Наиболее крупные из них в Клину, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, Ступино, Сергиевом Посаде и других городах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.