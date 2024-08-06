В Подмосковье можно ознакомиться с исторей страны в монетах

Эта выставка касается каждого и символизирует государство. Экспонаты выставки собиралась 3 года по всей стране, а большинство из них сделаны ручным трудом. Это история страны в монетах и купюрах, переосмысленная современными художниками и мастерами народных промыслов: Гжель, Палех, Хохлома, Жостово.

Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Домодедовский историко-художественном музей находится по адресу: г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 52.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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