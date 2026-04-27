В Подмосковье готовят премьеру мюзикла «Любовь и голуби»

Пушкинский музыкально-драматический театр завершил запись фонограммы для музыкальной комедии «Любовь и голуби» в Первой музыкальной студии «Мосфильма». Премьера спектакля состоится 12 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Оркестровую фонограмму записали в одной из ведущих звукозаписывающих студий Москвы — в Первой музыкальной студии «Мосфильма». Над проектом работали автор музыки к спектаклю, заслуженный артист России, композитор и дирижер Государственного академического театра «Московская оперетта» Андрей Семенов, а также звукорежиссер Андрей Левин, известный по фильмам «Мастер и Маргарита», «В списках не значатся», «Волшебник Изумрудного города». В записи приняли участие музыканты оркестра «Московской оперетты».

Запись в студии такого уровня для подмосковного театра прошла впервые. Премьера, назначенная на 12 июня, станет второй постановкой «Любовь и голуби» в Московском регионе. Ранее музыкальную комедию ставили в «Московской оперетте» в 2017 году. Показы также пройдут 13 и 20 июня.

Художественный руководитель театра Борис Урецкий отметил, что из-за отсутствия собственного оркестра артисты исполняют партии под фонограмму.

«Уверен, что зрители оценят мастерство наших артистов и качество музыкального ряда, записанного на „Мосфильме“, которое передает малейшие нюансы музыки, созданной Андреем Семеновым», — сказал Борис Урецкий.

Он добавил, что спектакль должен стать заметным событием театральной жизни Подмосковья и ярким завершением сезона. Постановка создана при поддержке подпрограммы «Театры малых городов» программы «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

