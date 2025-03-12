В Подмосковье более 720 тыс человек воспользовались цифровым сервисом по библиотекам

11 марта исполнился год с открытия доступа к цифровому сервису «Мое Подмосковье. Библиотеки». За 2024 год в приложении «Мое Подмосковье» было зарегистрировано более 720 тысяч пользователей сервиса, а за начало 2025 года — уже 420 тысяч новых читателей присоединились к библиотекам региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В прошлом году благодаря новому цифровому сервису читателям было выдано почти 25 млн книг. Еженедельно в приложении регистрируются порядка 19 тысяч новых читателей и выдается 220 тысяч книг.

Сервис «Мое Подмосковье. Библиотеки» объединяет традиционное библиотечное обслуживание и современные технологии. С его помощью пользователи получают удобный доступ к книжным фондам, мероприятиям и библиотечным услугам по всему региону. Через портал или приложение можно получить доступ к 8 млн книг, забронировать и получить которые можно в любой удобной из 921 библиотеки Подмосковья.

Вход в систему осуществляется через портал госуслуг, что обеспечивает повышенную безопасность персональных данных согласно требованиям ФСБ и ФСТЭК — на портале остаются только те документы, которые необходимы для работы учреждения.

В своих соцсетях библиотеки рассказывают о новых возможностях сервиса. Так, например, у читателей в 2024 году была популярна подборка «Летнее чтение», составленная по рекомендациям министерства образования Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.