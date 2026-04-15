В Подмосковье акция «Гравитация творчества» собрала 12 тыс человек

Акция «Гравитация творчества», посвященная 65-летию первого полета человека в космос, прошла в домах культуры Подмосковья с 10 по 12 апреля 2026 года. В мероприятиях приняли участие более 12 тыс. жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В акции участвовали школьники, студенты, семьи с детьми и представители старшего поколения. Дома культуры подготовили квизы, выставки, концерты, мастер-классы, кинопоказы и встречи с космонавтами.

В Дмитровском муниципальном округе Центральный дворец культуры «Созвездие» принял Героя России, летчика-испытателя и космонавта Евгения Тарелкина. Более 250 школьников и студентов услышали рассказы о полетах, подготовке к миссиям и жизни на орбите.

В городском округе Щелково в Центральном дворце культуры прошел молодежный форум «О чем молчит космос?», который объединил 400 студентов Щелковского колледжа. Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Алексей Овчинин рассказал о современных космических программах и тренировках в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Участники смогли задать ему вопросы.

В Наро-Фоминском городском округе ДК «Мечта» организовал выставку работ авиамодельного клуба «Авиатор» и мастер-класс по созданию рисунков на космическую тему. В ЦДК «Звезда» прошел мастер-класс «Рисуем космос под звуки ханга» и интерактивная дискотека для старшеклассников.

В Раменском муниципальном округе ДК «Сатурн» провел квиз для молодежных команд из Раменского и Бронниц. В Люберцах в ДК «Энергетик» открылась выставка «Космос 2126: архив будущего», где юные художники представили свое видение жизни на орбите через сто лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.