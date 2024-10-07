В Подмосковье 9 ноября пройдет фестиваль анимации «Пластилиновая ворона»

Во дворце культуры им. Г. Конина в городском округе Егорьевск 9 ноября пройдет имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основным событием фестиваля станет конкурс мультфильмов, в котором примут участие около 800 человек. Они представят зрителям более 150 работ в 5 номинациях: «Лучший сценарий», «Лучший герой», «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», «За чистый мир», «Про «Победу». Помимо этого, конкурсанты смогут побороться за приз зрительских симпатий и получить специальные призы. Также для гостей организуют творческие мастер-классы и тематическую фотозону.

Фестиваль проходит в Егорьевске с 2018 года и носит имя знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского — уроженца этого города. Целью проекта является популяризация мультипликационного творчества путем вовлечения жителей Подмосковья в процесс развития анимации, содействие профессиональному развитию детей и подростков, обмен творческим опытом и многое другое.

В состав жюри фестиваля «Пластилиновая ворона» входят известные деятели культуры и искусства, кино и телевидения, анимации и мультипликации, представители администрации городского округа Егорьевск, союза журналистов Подмосковья и национальной ассоциации телерадиовещателей.

Начало программы в 12:00. Вход свободный. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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