В Подмосковье 7 июня покажут оперу «Служанка-госпожа»

Опера-буффа «Служанка-госпожа» прозвучит 7 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Подмосковье. Зрителям представят комедию Джованни Баттиста Перголези в исполнении лауреатов международных конкурсов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановка рассказывает историю служанки Серпины, которая решает стать хозяйкой дома и женить на себе капризного аристократа. Комедия уже несколько столетий не сходит с театральных сцен, погружая публику в атмосферу итальянского быта XVIII века. Легкая интрига постепенно перерастает в искренние чувства.

Музыкальным дополнением спектакля станет музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Арии исполнят оперные и камерные певцы, лауреаты международных конкурсов Марина Агафонова-Аванти (сопрано) и Дмитрий Романько (бас).

Начало спектакля в 17.00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация и билеты опубликованы на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

