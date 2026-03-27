В Подмосковье 5 апреля стартуют прогулки в усадьбе Горки

Экологические прогулки «Весенние птицы старой усадьбы» возобновятся 5 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. Участники познакомятся с пернатыми обитателями территории и узнают, как различать их по голосу и внешнему виду, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цикл экскурсий пройдет на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». Расположение усадьбы и природный ландшафт создают благоприятные условия для наблюдения за птицами. Благодаря старым дубам здесь можно встретить среднего пестрого дятла — редкий для Подмосковья вид. Близость реки Пахры и полей за ней позволяет увидеть пролетных гусей и хищных птиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.