В Подмосковье 40 коллективов прошли кастинг «Школьной лиги»

сегодня в 16:28

В Московской области завершились кастинг-встречи молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига». В отборочном этапе участвовали 40 коллективов из 28 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кастинг-встречи прошли в четырех городских округах Подмосковья — Ленинском, Химках, Электростали и Красногорске. Участники впервые познакомились друг с другом и с педагогами проекта.

Руководители коллективов смогли оценить работу воспитанников в новых условиях, сформировать составы команд и определить стратегию подготовки к следующим этапам.

В конце марта и апреле для всех участников сезона проведут онлайн-занятия, а для руководителей школьных театров организуют онлайн-семинары. Затем запланированы очные мастер-классы и посещение проекта «Театральный поединок» в качестве активных зрителей.

В середине мая состоится полуфинал «Школьной лиги», а финальный поединок пройдет 6 июня. Подробности размещены на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.