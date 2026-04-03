В Подмосковье 4 апреля стартует «Театральный поединок» 2026

Конкурсная программа весенней серии молодежного проекта «Театральный поединок» стартует 4 апреля в Подмосковье. Игры пройдут в Дедовске, Обухово и Одинцово, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кастинги проекта ранее состоялись в Яхроме, Видном и Электростали. Участники познакомились с педагогами и друг с другом, посетили мастер-классы по актерской импровизации, попробовали себя в игре и сформировали команды, которые представят свои коллективы в конкурсной программе.

Весенняя серия включает 12 межгородских поединков с участием 24 молодежных театральных коллективов. Игры примут Дедовск (м. о. Истра), Обухово (Богородский г. о.) и Одинцово (Одинцовский г. о.).

Перед стартом участники получили видеоматериалы для подготовки и изучения правил и раундов. В марте тренеры и педагоги проекта посетили каждый коллектив, чтобы помочь командам подготовиться к выступлениям.

Афиша размещена на официальном сайте проекта. Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

