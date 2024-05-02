В Подмосковье 3 мая откроется выставка «Пробуждение»
Фото - © Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 3 мая начнется выставка «Пробуждение» фотографа Павла Колеснева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
На выставке представят около 19 фоторабот автора, выполненных в жанре макросъемки. Основными объектами фотографий являются насекомые, растения и животные. Благодаря макросъемке они приобретают «человеческие» черты и эмоции. Сам Павел Колеснев является местным фотолюбителем, который занимается фотоискусством с 2008 года.
Посетить выставку можно до 29 мая 2024 года. Подробности — на сайте галереи.
В Коломенской картинной галерее на данный момент работают 3 выставочных зала для сменных выставок. В них регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.
Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
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