В Подмосковье 28 апреля начнется фестиваль «Текстильный букет Поочья»

Фото - © Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов

сегодня в 17:57

В музейно-выставочном центре округа Серпухов 28 апреля стартует VI межрегиональный открытый фестиваль «Текстильный букет Поочья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Целью фестиваля является сохранение и развитие текстильных традиций, а также привлечение внимания к художественному наследию текстильных предприятий Поочья и Центральной России.

Традиционно идея фестиваля выражена в двух дополняющих друг друга выставках. Первая посвящена богатой текстильной истории региона — это выставка «Народный костюм Московской земли (середина — вторая половина XIX века)». Здесь будут показаны реплики и реконструкции праздничных костюмных комплексов — рубахи, сарафаны, головные уборы, украшения, верхняя одежда. Вторая выставка представит современные направления текстильного дизайна и творчество мастеров художественного текстиля.

Выставки работают по 26 мая. В их рамках состоятся экскурсии. На последние дни фестиваля запланированы творческие встречи, мастер-классы, ярмарка текстильных изделий.

Вход на мероприятия первого и последних дней фестиваля свободный. Подробности — на сайте центра.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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