В Подмосковье 27 апреля стартует фестиваль-конкурс театрального искусства

Во Дворце культуры имени В. Н. Леонова в городском округе Зарайск с 27 по 28 апреля будет проходить открытый всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главной целью фестиваля является поддержка и развитие театрального искусства среди любительских коллективов и отдельных участников. При этом приоритетом является выявление новых талантливых театральных коллективов, режиссеров, педагогов для их дальнейшей поддержки. Также фестиваль-конкурс предполагает знакомство с историческими достопримечательностями Подмосковья.

Конкурс пройдет в очной и заочной формах. Участники представят номера в четырех направлениях: «спектакль», «художественное Слово», «кукольный спектакль», «оригинальный жанр». Всех участников представят к наградам.

Начало программы 27 и 28 апреля в 11:00. Вход свободный.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.