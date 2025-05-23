В Подмосковье 25 мая пройдет VII международный фестиваль спаржи

25 мая в парке «Сосновый бор» в Озерах пройдет VII международный фестиваль спаржи. Как рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области, программу мероприятия в этом году представит шеф-стендап «Шефы становятся звездами» от международного альянса кулинаров. Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению блюд из спаржи от итальянских шеф-поваров Чезаре Кюи и Ивана Рорато, от байк-клуба Free Chapter 1st Moscow Russia, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение дня можно будет также заглянуть на фермерский и ремесленный маркеты, площадки коломенских ресторанов и колледжей, детскую интерактивную зону. Украшением мероприятия станет концертная программа.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году гости фестиваля приобрели более 400 кг спаржи.

Начало в 12:00. Вход свободный.

Главные организаторы фестиваля — АНО развития гастрономии «Международный альянс кулинаров», спаржевое хозяйство «Эколомна» Виктора Рымова и Николя Буассе при поддержке администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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