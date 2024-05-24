В Подмосковье 25 и 26 мая пройдут концерты фестиваля «Город танцует в парках»

II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» продолжается в парках Подмосковья. Концерты пройдут 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино в 11:00, в Центральном городском парке Королева 15:00 и в Раменском городском парке в 19:00. 26 мая зрители смогут посетить концерты в парке им. О. Степанова в Серпухове в 10:00, в городском парке Каширы в 15:00 и в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска в 20:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри, в составе которого среди прочих заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Также в рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, среди которых Аня Вишнякова (Вишня), Сергей STK, Брайан и другие.

Фестиваль «Город танцует в парке» проводится в Московской области второй год подряд. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представляют танцевальные команды из 55 городских округов.

Фестиваль продолжится до 16 июня 2024 года. Его завершением в сентябре станет гала-концерт и церемония награждения участников.

Подробная информация находится на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнер мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.