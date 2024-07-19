В Подмосковье 21 июля пройдет фестиваль йоги

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа 21 июля будет организован фестиваль йоги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей фестиваля ждет богатая программа, включающая разнообразные виды йоги, многие из которых будут настоящим открытием для участников. В программе фестиваля предусмотрены занятия с опытными инструкторами, которые помогут открыть новые горизонты физического и духовного развития. Также для посетителей подготовили разные виды массажа, сеансы гвоздестояния, телесные и вокальные практики, танцевальные выступления и творческие мастер-классы. Для детей организовано шоу мыльных пузырей и спортивные занятия. На фестивале будет работать магазин с товарами ручной работы, где можно приобрести уникальные изделия местных мастеров. Кроме того, организаторы приготовили сюрпризы — каждый гость фестиваля сможет принять участие в розыгрыше призов от спонсоров.

Начало программы в 15:00. Вход свободный. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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