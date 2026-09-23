В Подмосковье 2 октября откроют выставку «Кончаловский x Абрамцево»

Музей-заповедник «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе представит 2 октября работы Петра Кончаловского на выставке к 150-летию художника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Кончаловский x Абрамцево» откроется в павильоне «Абрамцево. Искусство ХХ века» Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». В экспозицию войдут 24 живописных полотна и шесть рисунков «абрамцевского периода» творчества Петра Кончаловского.

Основу выставки составят произведения из фондов музея, собранные в 1990-е годы. Экспозицию дополнят четыре работы из собрания Русского музея.

Художник гостил в усадьбе у Мамонтовых вместе с семьей, а позднее участвовал в создании первой музейной экспозиции «Абрамцева». Выставка покажет, как его творческие эксперименты и поиски формы отразились в произведениях этого периода.

Выставка продлится до 7 февраля 2027 года. Возрастное ограничение — 0+. Информация размещена на сайте музея-заповедника «Абрамцево».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.