В Подмосковье 18–19 мая пройдут концерты II сезона «Город танцует в парках»

18 мая стартует II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». в парке культуры и отдыха (Волоколамский округ) в 11:00, в парке «Ривьера» (Можайский округ) в 15:00, в центральном парке (Наро-Фоминский округ) в 19:00. 19 мая пройдут концерты в сквере им. Зайцева в Коломне в 11:00, в парке «200 лет Егорьевску» в 15:00 и в парке культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре в 19:00, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри, в составе которого среди прочих заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Также в рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, среди которых Виталий Савченко, Виталий Уливанов, Ева Уварова, Софа и другие.

Фестиваль «Город танцует в парке» проводится в Московской области второй год подряд. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представят танцевальные команды из 55 городских округов.

Показ танцевальных программ будет проходить до 16 июня 2024 года. Завершением фестиваля станут гала-концерт и церемония награждения участников 7 сентября в Раменском округе.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе.

Фестиваль организован АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Партнер мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.