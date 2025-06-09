В Подмосковье 13 июня пройдет фестиваль полевой кухни «Котелок»

13 июня на территории парка «Меленки», Павлово-Посадский г. о., состоится II фестиваль полевой кухни «Котелок». Тема праздника — «Лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль полевой кухни «Котелок» — это гастрономический праздник, раскрывающий широту и многообразие блюд, приготовленных в полевых условиях в котелке. В Год защитника Отечества праздник приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе фестиваля конкурс на лучшую походную кухню, соревнования в приготовлении чая (киселя, компота), театрализованные миниатюры, концертная программа творческих коллективов «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?!». А также гостям фестиваля предложат поучаствовать в квесте «Марш-бросок» и мастер-классах в полевом лагере клубов исторической реконструкции.

Праздник начнется в 12:00 по адресу: Павлово-Посадский городской округ, парк «Меленки»., 0+

Фестиваль организован муниципальным учреждением культуры «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» при поддержке управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области.

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