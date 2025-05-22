В Подмосковье 1 июня стартует проект «Лето в библиотеке»

С 1 июня по 30 августа во всех муниципалитетах Подмосковья будут работать более 500 летних читальных залов под открытым небом, организованных библиотеками региона в парках и скверах в рамках проекта «Лето в библиотеке». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Библиотеки Подмосковья, совместно с летними школьными лагерями, творческими лагерями при культурно-досуговых учреждениях Московской области, запланировали для читателей мастер-классы и творческие конкурсы, турниры по настольным играм, театрализованные представления, лекции и выставки книжных новинок. Всего будет проведено более 4 тысяч мероприятий. На открытых площадках будут выдаваться книги, проводить мастер-классы, конкурсы, концерты, встречи с писателями и многое другое.

Организация летнего отдыха детей и подростков — традиционное и важное направление деятельности библиотек Подмосковья. Главная задача заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше детей и подростков.

В ведомстве напомнили, что проект «Лето в библиотеке» реализуется ежегодно с 2022 года совместно с Московской губернской библиотекой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.