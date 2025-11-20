В Петербурге вырос спрос на книги Иосифа Бродского и литературу о нем

Продажи произведений Бродского и книг о нем увеличились в ноябре

Продажи произведений Иосифа Бродского и литературы о нем в Санкт-Петербурге в ноябре выросли на 10%, а интерес к биографиям и литературоведческим работам увеличился на 47%, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Жители Санкт-Петербурга проявляют повышенный интерес к творчеству и биографии Иосифа Бродского. По данным платформы «Авито», в ноябре продажи книг о поэте, включая биографические и литературоведческие издания, выросли на 47%. Средняя стоимость таких книг составляет 800 рублей.

Член союза писателей Санкт-Петербурга Галина Илюхина отметила, что Бродский всегда был заметной фигурой в литературе и остается одним из главных символов города. По ее словам, на восприятие поэта повлияли исторические и политические события его времени, а также поддержка Анны Ахматовой, которая выделяла Бродского среди других молодых литераторов.

«На мой взгляд, молодой Бродский был намного сильнее, компактнее, энергичнее, пружинистее, чем во время своего эмигрантского периода. И именно в этот период максимально смешалось его творчество, талант и биографические факты, создав некоторую синергическую литературную фигуру», — рассказала Галина Илюхина.

Поэтесса подчеркнула, что Бродский создал уникальный поэтический ритм, который легко узнается и вдохновляет других авторов. Она добавила, что его популярность свидетельствует не о переоцененности, а скорее о недооцененности других поэтов его времени.