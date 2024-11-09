В Петербурге стартовал Международный конкурс имени Рахманинова

В Санкт-Петербургской филармонии 9 ноября стартовал седьмой Международный конкурс исполнителей имени С. В. Рахманинова, участников будут прослушивать в категориях: фортепиано, сольное пение и камерный ансамбль, пишет газета «Петербургский дневник» .

Международный конкурс имени Рахманинова впервые провели в 1997 году, с того времени его стали проводить на регулярной основе. С 10 по 15 ноября будут проходить прослушивания на базе Санкт-Петербургской детской школы искусств имени С. В. Рахманинова.

Оценивать мастерство участников конкурса будет профессиональное жюри, в число которых вошли народная артистка России Екатерина Мурина, певица Ольга Трифонова, немецкий тенор Сергей Найда и композитор Игорь Пономаренко.

Церемония награждения победителей конкурса и его лауреатов состоится 16 ноября. Концерт будет проходить в Малом зале Филармонии.