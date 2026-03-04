В Петербурге провели первую экскурсию по бывшим «Крестам»

сегодня в 18:57

В Санкт-Петербурге прошла первая экскурсия по территории бывшего СИЗО «Кресты». Участникам показали камеры смертников и помещение, где приводились в исполнение смертные приговоры, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Экскурсия состоялась на территории легендарного следственного изолятора «Кресты», который долгие годы оставался закрытым для свободного посещения. Гостям продемонстрировали блок одиночных камер, где содержались приговоренные к расстрелу.

Большинство камер были рассчитаны на одного человека, в исключительных случаях — на двоих. Помещения сохранили прежнюю планировку и атмосферу изоляции.

Экскурсоводы также показали подвальное помещение под блоком камер. Именно там, по их словам, приводились в исполнение смертные приговоры.

