В Петербурге провели первую экскурсию по бывшим «Крестам»
В Санкт-Петербурге прошла первая экскурсия по территории бывшего СИЗО «Кресты». Участникам показали камеры смертников и помещение, где приводились в исполнение смертные приговоры, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Экскурсия состоялась на территории легендарного следственного изолятора «Кресты», который долгие годы оставался закрытым для свободного посещения. Гостям продемонстрировали блок одиночных камер, где содержались приговоренные к расстрелу.
Большинство камер были рассчитаны на одного человека, в исключительных случаях — на двоих. Помещения сохранили прежнюю планировку и атмосферу изоляции.
Экскурсоводы также показали подвальное помещение под блоком камер. Именно там, по их словам, приводились в исполнение смертные приговоры.
