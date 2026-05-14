В Петербурге прошел первый «Литературный субботник»

На территории Музея-усадьбы Гавриила Державина в Петербурге впервые состоялся «Литературный субботник». В акции приняли участие писатели, чиновники и общественные деятели, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Мероприятие прошло в филиале Всероссийского музея А. С. Пушкина и стало началом подготовки к XXI Санкт-Петербургскому международному книжному салону. В парке высадили гортензию, снежноягодник Доренбоза и вейгелу.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин выразил надежду, что акция станет ежегодной.

«Надеемся, что мероприятие теперь будет доброй традицией, и к субботнику присоединится больше людей именно творческих профессий. Мне кажется, что здесь как раз происходит сотворчество. Будем продолжать участвовать в создании красоты не только творческим трудом, но и с точки зрения высадки растений», — отметил он.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол подчеркнул, что совместная работа укрепляет связи писательского сообщества и помогает сохранять культурно-исторические места города.

Организаторами выступили «Петербургский дневник» и Всероссийский музей А. С. Пушкина при поддержке профильных комитетов. Книжный салон пройдет с 21 мая на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа.

