В Петербурге представят просветительский проект «А музы не молчали…»

«Петербургский дневник» представит музыкально-просветительский видеопроект «А музы не молчали…», знакомящий зрителей с одноименным музеем, действующим в школе № 235 им. Д. Д. Шостаковича. Трансляция проекта, включающего экскурсию по музею и музыкальные номера, начнется в 19:00, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Музей «А музы не молчали…» посвящен духовной жизни блокадного Ленинграда и его огромному творческому потенциалу, который помогал людям переживать те тяжелые времена. По словам руководителя музея Виктории Крыловой, творчество было важной опорой для ленинградцев в блокаду.

«В Год защитника Отечества мы решили организовать совместный проект с музеем „А музы не молчали…“, потому что это действительно культовое место для нашего города», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Музыкальное сопровождение проекта, исполненное певцом Михаилом Гавриловым, голосом общественного движения «Бессмертный полк России», помогает зрителю глубже проникнуться атмосферой музея. Были записаны 3 знаковые композиции тех лет: «Волховская застольная», «Медаль за оборону Ленинграда» и «Наш город». Гаврилов исполнил эти произведения на рояле в самом музее, клавиш которого, как подчеркнул певец, касались Шостакович и Соловьев-Седой — композиторы, чье творчество имело прямое отношение к духовному подъему людей блокады.

Проект также отражает связь с современными событиями: в школе № 235 открыли музей, посвященный СВО, после визита детей из Донбасса. Как призналась Крылова, их спокойствие и сравнение блокады с нынешней ситуацией в Донбассе, «кресты на окнах как у нас», растрогало ее до слез.

Этот визит стал отправной точкой для создания нового музея, где сейчас представлены подлинные предметы и документы, переданные ветеранами СВО. В планах — воссоздание комнат детей блокадного Ленинграда и юных жителей Донецка, что подчеркивает важность сохранения памяти о трагических событиях прошлого и настоящего и их влияния на жизнь людей.