В Петербурге отреставрировали бывшую сушильню комплекса «Треугольник»

Специалисты восстановили отделку стен, междуэтажные и венчающие карнизы, рельефную кирпичную кладку. Они отремонтировали и частично заменили оконные рамы, воссоздали оригинальную расстекловку.

Реставраторы обновили двери и ворота, расчистили и окрасили в исторический цвет дверные козырьки. Рабочие демонтировали неиспользуемые инженерные сети, а новые кабельные линии проложили в специальном лотке. Инвестор выполнил работы в рамках обязательств по сохранению объекта культурного наследия.

Губернатор Александр Беглов отметил, что мануфактура «Треугольник» связана с важными достижениями отечественной науки и техники, в том числе с освоением производства синтетического каучука в начале 1930-х годов. По его словам, город стремится сохранить исторический ансамбль и дать зданиям новую жизнь.

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