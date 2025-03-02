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В первый день Масленицы в Реутове раздали более двух тысяч блинов

В парке за ДК «Мир» прошли народные гуляния, в которых приняли участие более 1500 реутовчан. Участников праздника угостили блинами и горячим чаем из самоваров, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Маленьких жителей Реутова пригласили на анимационную программу «Приключения на Масленицу». Затем вместе с родителями они смогли сделать яркие портреты в тематической фотозоне и полюбоваться работами воспитанников детской художественной школы.

Здесь же устроили ярмарку, где народные мастерицы предлагали изделия ручной работы — куклы, украшения, сувениры.

Любители спорта приняли участие в семейной эстафете. Проигравших не было.

А затем игровая программа «Гуляй народ! Масленица у ворот!» собрала в один круг и взрослых, и детей. После этого желающие потанцевать пустились в пляс под зажигательные песни коллективов Молодёжного культурно-досугового центра и участников «Активного долголетия».

Закончился праздник большим масленичным хороводом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.