В Павловском Посаде состоялся концерт гусляров

Главным гостем выступил Павел Лукаьянов, лауреат множества всероссийских и международных конкурсов, солист академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова. Его мастерство на гуслях стало настоящим открытием для всех присутствующих. Своими выступлениями порадовали и студенты Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева — Екатерина Балинова и Ульяна Иванова, а также учащиеся музыкальной школы РАМ имени Гнесиных — Маргарита Дождикова и Мария Прудникова. Концертмейстер Екатерина Квинт также внесла значительный вклад в атмосферу мероприятия.

Концерт стал настоящим праздником музыки.

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