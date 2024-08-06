В Павловском Посаде с успехом прошел моноспектакль «Человеческий голос»

Пьеса рассказывает нам трагическую историю любви, которая длилась пять лет и закончилась в один миг. Зритель становится свидетелем последнего телефонного разговора между мужчиной, который женится на другой, и женщиной, которая все еще любит.

Режиссером спектакля стал Андрей Романов. Главную роль исполнила Валерия Емельянова.

«Мы с супругом решили провести свой выходной посвятив его творчеству. Спектакль стал отличным поводом разнообразить свое время. Не ожидала столько эмоций от просмотра. Игра актрисы — выше всяких похвал. Переживала каждый момент спектакля, каждый разговор героев. Сам сюжет трогает за душу и никого не оставил равнодушным. Это показали и овации, которые прозвучали в завершении. Спасибо за такой культурный выходной. Надеюсь, что спектакли в Доме-музее имени Вячеслава Тихонова продолжатся. Мы с большим удовольствием их посетим», — отметила зрительница Любовь Василькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.