В Павловском Посаде прошло мероприятие «Женщины, творящие историю города»

В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры «Павлово-Покровский» состоялось мероприятие: «Женщины, творящие историю города, легенды и современницы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Творческие коллективы и руководители Дворца культуры рассказали зрителям о тех женщинах, чьи имена — не просто строчки в летописях, а живые символы мужества, таланта и самоотверженности. В ходе программы зрители: познакомились с яркими эпизодами биографий Натальи Петрусевой, Златы Ольшевской, Елены Ануфриевой, Анастасии Халили, Ольги Рожковской, Ирины Когиновой. Гости мероприятия узнали, какой вклад каждая из них внесла в развитие не только своего родного города Павловский Посад, но и всей страны.

Наталья Анатольевна Петрусева — знаменитая советская конькобежка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, 10-кратная рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта СССР. Этой выдающейся спортсменкой, уроженкой Павловского Посада, гордится не только наш родной город, но и вся страна. В честь нашей выдающейся землячки названа Ледовая арена.

Злата Александровна Ольшевская — русская художница-прикладник, народный художник Российской Федерации, член Союза художников СССР. Закончив Ивановского химико-технологический техникум, попала по распределению в Павловский Посад, где и начала свою трудовую деятельность, став мастером изготовления павловопосадского платка. Родоначальник жанра авторского платка ручной росписи, она является автором нескольких «серий» шалевых рисунков: «Времена года», «Русские сказки», «Фантазия цвета» и другие.

Елена Ивановна Ануфриева — советская актриса театра и кино, уроженка Павловского Посада. Снималась в кино, играя в основном деревенских женщин, работниц, матерей. В актерской среде ее прозвали бабушкой из Павловского Посада.

Анастасия Халили (в девичестве — Гореева) — российская биатлонистка. Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров. Мастер спорта России международного класса. Начала заниматься биатлоном еще в раннем возрасте, с 2008 года в Павловском Посаде.

Ольга Рожковская — эквилибристка на проволоке, артистка цирка, родилась в Павловском Посаде. Занималась в цирковой студии «Пилигрим». Победитель в номинации «Артистка года» на Международной цирковой премии «Признание».

Ирина Когинова, специальный гость мероприятия, активный житель Павловского Посада, многодетная мама, воспитывающая девятерых детей. Она поделилась со зрителями как успешно сочетает обязанности мамы и собственного дела, а именно профессионального помощника роженицам (доула).

Несомненно павловопосадская земля богата талантливыми, сильными и целеустремленными женщинами, кем может гордиться вся страна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.