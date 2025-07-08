В Павловском Посаде прошел концерт ко Дню семьи, любви и верности

В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности, творческие коллективы ДК Филимоновский» подарили настоящий фейерверк положительных эмоций своим семьям и всем кто пришел в этот день в зрительный зал, передает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.

В концерте приняли участие и гости — танцевальный коллектив Дома культуры «Евсеевский».

Артисты пели песни про семью, любовь и домашний уют. Можно было посмотреть современные танцы и услышать народные мотивы. Душевные и профессиональные номера по достоинству оценили зрители.

Артисты и сотрудники Дома культуры от души поздравили зрителей с Днем семьи, любви и верности. Пожелали, чтобы в жизни всегда было место веселью и празднику, а жизненная энергия била через край. Чтобы все были счастливы в своих семьях, любили и ценили своих близких, поддерживали друг друга, почаще смеялись и улыбались.

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