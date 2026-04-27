В Павловском Посаде прошел конкурс актерской песни

Конкурс актерской песни «Эх, яблочко!» прошел 25 апреля во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде в рамках X Международного кинофестиваля «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятый ежегодный конкурс объединил певцов, актеров, музыкантов и поэтов. Участникам предстояло не только исполнить композицию, но и прожить ее на сцене, превратив номер в небольшой спектакль.

«Музыка – это гораздо больший вывод, чем сама жизнь», — говорил уроженец Павловского Посада, народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

Выступления оценивало жюри, в которое вошли известные деятели эстрады и кино. Председателем стала заслуженная артистка РФ Ия Нинидзе. Также в состав жюри вошли певица Наталия Кудрявцева и режиссер Николай Вороновский.

По итогам конкурса первое место заняла Наталия Горлатова, второе — Екатерина Калинина, третье — Сергей Федотов. Победителей и призеров поздравили зрители и организаторы фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.