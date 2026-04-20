В Павловском Посаде пройдет кинофестиваль

Юбилейный X Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде с 22 по 26 апреля. В программе — конкурсные показы, спектакли, концерты, творческие встречи и запуск молодежного кинокампуса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Президентом фестиваля выступит актриса и продюсер Анна Тихонова, программным директором — Алексей Беззубиков. Жюри возглавит народный артист РФ Александр Домогаров. В его состав вошли Владимир Шевельков, Елена Цыплакова, Слава Степанян и Пьер Бурель.

В конкурсной программе представят 10 игровых фильмов, включая четыре дебюта, и пять документальных лент. Впервые стартует молодежный кинокампус для детей из Павловского Посада. Из 30 сценариев жюри выбрало один, по которому участники снимут фильм под руководством режиссера Николая Вороновского и оператора Александра Носовского. Премьерный показ состоится на церемонии закрытия.

Гостей ждут экскурсии в Дом-музей Вячеслава Тихонова, музей истории русского платка и шали и Музей космонавта Валерия Быковского. Пройдут мастер-классы Елены Борзовой, творческий вечер «Мир Сент-Экзюпери», круглый стол об искусственном интеллекте и дипфейках, конкурс актерской песни «Эх, яблочко!» и презентация фестиваля-акции «Белый Бим» с выставкой-пристройством животных.

Церемонии открытия и закрытия состоятся в ДК «Павлово-Покровский». 26 апреля на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова откроют Аллею звезд, созданную из отпечатков рук почетных гостей фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

