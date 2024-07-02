В Павловском Посаде продолжаются празднования Дней деревень

День деревни отпраздновали жители д. Власово. В деревне зарегистрировано 55 жителей, но фактически проживает более 100 человек. В деревне есть Часовня иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» приблизительно 1903 года постройки, поклонный крест при въезде в деревню, памятник воинам, участникам ВОВ.

Один из жителей деревни — мобилизованный участник СВО, Андрей Александрович Кружков.

Отметим, что в июле 34 населенных пункта отметят Дни деревень в Павлово-Посадском городском округе.

Жители соберутся все вместе, чтобы весело провести время на праздничных мероприятиях.

Артисты Павлово-Посадского городского округа представят свою творческую, развлекательную программу для жителейдеревеньи подарят им позитивное настроение.

Главными площадками проведения праздничных мероприятий станут: территории около часовен, зданий Домов культуры и магазинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.