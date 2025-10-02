В Павловском Посаде поздравили старшее поколение с Днем пожилого человека

В Павлово-Посадском городском округе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. С этим теплым и значимым праздником жителей «серебряного» возраста поздравили Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» и депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обращаясь к виновникам торжества, Глава округа Денис Семенов подчеркнул важность вклада старшего поколения в развитие региона и страны.

«Поздравляю вас с Днем пожилого человека! Этот праздник — прекрасный повод еще раз сказать вам слова глубокой благодарности за ваш труд, мудрость и бесценный жизненный опыт. Вы создали тот фундамент, на котором сегодня живет и развивается наш округ и вся наша страна. Вы — наш нравственный ориентир и живой пример стойкости, ответственности и любви к Родине.

Забота о старшем поколении является безусловным приоритетом государственной политики. Огромное внимание этому направлению уделяет наш Президент Владимир Владимирович Путин. Благодаря его инициативам по всей стране создаются условия для того, чтобы жизнь людей «серебряного» возраста была достойной, комфортной и насыщенной.

Ярким подтверждением этой работы в нашем регионе стала уникальная программа «Активное долголетие», которую инициировал Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Этот проект открыл для вас новые горизонты: возможность заниматься творчеством, спортом, путешествовать по родному Подмосковью, осваивать новые знания и, что самое главное, — общаться и находить единомышленников. Мы в Павловском Посаде гордимся тем, как активно наши жители участвуют в этой программе, и будем дальше развивать ее для вас.

В этот замечательный день я желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и долгих, счастливых лет жизни в окружении любящих родных и близких. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и заботой!» — сказал Денис Семенов.

Депутаты Государственной и Московской областной Думы также присоединились к поздравлениям, пожелав пожилым жителям округа крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Праздник стал еще одним подтверждением глубокого уважения и признательности к людям, чей жизненный опыт является бесценным достоянием для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.