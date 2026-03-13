В Павловском Посаде открыли фотовыставку о дикой природе

Автор проекта Александр Бакланов более 50 лет занимается фотографией. В экспозиции представлены кадры из жизни диких животных и птиц, снятые в естественных условиях. Каждый снимок передает атмосферу живой природы и редкие моменты, которые обычно остаются вне поля зрения человека.

«Свой первый фотоаппарат мне подарили родители. С этого момента меня начала увлекать фотография. Снимать живую природу для меня особенно ценно. Ведь нужно не просто дождаться момента, но и поймать тот самый кадр. Для отдельных кадров приходилось очень долго ждать. Необходимо еще и много изучать о жизни и повадках своих „моделей“. Каждая новая фотография — маленькая победа», — сказал Александр Бакланов.

В выставочном зале «Дом Широкова» посетители могут увидеть как редкие, так и трогательные сцены из жизни животных, а также по-новому взглянуть на хрупкость окружающего мира.

«Вы будете поражены разнообразием и красотой животного мира нашего родного Павловского Посада. Фотовыставка напомнит о необходимости сохранения природы», — отметили сотрудники выставочного зала «Дом Широкова».

Выставка продлится до 3 мая. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте выставочного зала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.