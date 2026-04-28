Певцы и блогеры стали чаще открывать рестораны, турфирмы и бренды ухода

Валерия Чекалина представила линию косметики, над которой работала два года. Основной продукт — блески-бальзамы для губ и уход за лицом. Стоимость единицы — 1190 рублей. Ранее блогер уже закрывала бренд на фоне долгов. Сейчас, как отмечается, проект стал для нее способом продолжать творить во время лечения.

«Никто не знает, что нас ждет впереди. Даже если меня не будет, я хочу чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Нужно думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте. И мне хотелось, чтобы во всей этой суете, во всем стрессе, которые проживают наши женщины 24 часа в сутки, они находили святое время для себя, даже если меня не будет», — поделилась Валерия Чекалина.

Ида Галич запустила премиальную доставку японской кухни: сет весом 1,9 кг стоит около 6000 рублей. Полина Гагарина развивает компанию по организации концертов — в 2025 году выручка составила почти 400 млн рублей.

Сергей Жуков управляет сетью баров в стиле 1990-х и производством мясных деликатесов. Григорий Лепс зарабатывает на продюсерском центре и туристической компании в Республике Алтай. Певец Ваня Дмитриенко открыл творческий рестобар с блюдами азиатской и европейской кухни.

Маркетолог Елена Фоменко отметила, что успех таких проектов зависит не от имени, а от качества продукта и команды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.